Worden sponsoren de redding voor de Jouster Toer?

GroenLinks, PvdA en VVD dienden woensdag een motie in tijdens de raadsvergadering in Joure. Ze wilden dat de gemeente en de monumentenstichting de handen ineen zouden slaan om de toren weer te restaureren. Volgens de fracties is de toren het icoon van de plaats. Een meerderheid van de raad nam de motie aan.

Hoe kon het zover komen?

De spits was erg verwaarloosd en moest er in november worden afgehaald. Het hout was erg aangetast door de bonte knaagkever. Volgens aannemer Hugo Landman was het een erg gevaarlijke situatie en hadden er wel doden kunnen vallen. Wethouder Roel de Jong vond dat echter overdreven.

De gemeente had al 200.00 euro toegezegd voor een restauratie, maar er is nog eens 85.000 euro nodig om hét beeldmerk van Joure op te knappen. De gemeente wil voorlopig niet het hele bedrag verstrekken. De stichting heeft wel een spaarpot, maar weigert ook het volledige bedrag te betalen. Volgens de leden was er sprake van achterstallig onderhoud en heeft de gemeente de toren aan de stichting verkocht terwijl de spits al erg was aangetast.