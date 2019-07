Foppe de Haan over het spel en de kansen van de Oranje Leeuwinnen

De oud-trainer heeft woensdag alleen naar de wedstrijd gekeken, en met gemengde gevoelens. "De ene keer is het heel aardig, de andere keer is het minder, maar het was wel heel spannend", zegt De Haan. "Zij creëren altijd wel iets." Hij vond het mooi dat Groenen de goal maakte. "Dat vind ik wel een hele bijzondere en daar heb ik wel een goede band mee."

Op geluk?

Is het geluk dat zij al zover zijn gekomen? Niet altijd, volgens De Haan. "Ze hebben één keer flink geluk gehad, vind ik, en dat was tegen Japan. Dan valt het wel mee. Maar het is wel een zwaar toernooi. Ze groeien er wel in, omdat ze winnen, winnen, winnen. Maar om echt in het spel te komen, heb je ook weleens een mindere tegenstander nodig. En die zijn er gewoon niet. Dus ze hebben het heel moeilijk gehad, maar wel prima gedaan."

Vasthoudend

Foppe de Haan is blij dat de trainster vasthoudend is met haar opstelling: "Ik vind dat ze gelijk heeft, er is altijd één uit vorm of met een blessure. Als je naar Lineth Beerensteyn kijkt, die kan fantastisch invallen. Maar als zij in de basis begint, is ze anders."

Hij zegt verder: "Je moet niet alles op zijn kop zetten. Als je van de tien in het veld er twee uithaalt, dan is het echt anders. Dat moet je je realiseren. Je moet ook vertrouwen uitstralen en als je dat niet laat zien en er is iemand wat slechter, dan begint iedereen te twijfelen. Dus ik vind dat dit gewoon het beste is."

Hoe komt het tegen Amerika?

Zondag moet Oranje tegen Amerika spelen. Zou het lukken om de wedstrijd te winnen? "Amerika is wel verder in het voetbal, die spelen al heel lang op een hoog niveau en zijn gewend om deze toernooien te spelen. Zij zijn drie keer Olympisch kampioen geworden of zo, en drie keer wereldkampioen. En fysiek heel fit, hoewel er tegen Engeland wel wat krampverschijnselen waren. We zullen het zien."