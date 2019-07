Protest tegen plannen voor zonnepanelen in het IJsselmeer

Met de petitie eisen de organisaties dat Provinciale Staten zich actief verzet tegen het idee. Ze willen dat het IJsselmeer blijft zoals het is. De petitie is door Alie Talhout uit Hindeloopen op touw gezet. Ze is fel tegen de komst van het windmolenpark, maar dat kan niet meer worden gekeerd.

Met de petitie hoopt ze de komst van de zonnepanelen nog wel te kunnen keren. "Moet je toch eens kijken: hier zou 700 hectare aan zonnepanelen voor de kust komen. Dat gaat vanuit Gaast helemaal langs Hindeloopen richting Stavoren. We worden opgesloten!"