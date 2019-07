Albanese leeuw in opvang Felida in Nijeberkoop overleden

In juni is Zhaku nog uitgebreid onderzocht. Toen bleek dat de leeuw ernstige gebitsproblemen had en dat de leeuw een nierziekte had. Voor die nierziekte kreeg Zhaku medicijnen. Deze week ging de leeuw ineens hard achteruit. De dierenarts constateerde dat de leeuw niet meer was te redden en heeft Zhaku in laten slapen.

Op de website schrijft Felida: "Lieve Zhaku, we hadden je zó graag meer gegund. We wilden je zó graag nog een goed leven geven. Je had het zó verdiend na zoveel leed. We hopen dat je de korte tijd bij ons hebt genoten van het zand, het gras, de rust en de zon. We hadden je graag beter leren kennen. Rust zacht".