Oudega in Súdwest-Fryslân wil watertoeristen trekken met openluchtspel

Het was niet moeilijk om mensen over te halen mee te doen aan het openluchtspel. "Wij wonen in het dorp met veel vrijwilligers. We hebben een heel goed korps, dus dat was eigenlijk als de basis waar we verder op konden borduren."

Topspelers

Maar ook het vinden van acteurs was volgens Janny Groenveld van de organisatie niet moeilijk. "We hoefden het maar te vragen, ze waren eigenlijk meteen enthousiast." En niet enkel enthousiast, maar volgens Groenveld ook gewoon goed. "Zelfs van spelers waar je van denkt: die hebben nog nooit gespeeld, die staan hier vanavond de sterren van de hemel te spelen."

Ook het publiek was enthousiast. Men was van doel het stuk maar één keer op te voeren, maar er was zoveel belangstelling voor de kaartjes dat er nu twee dagen wordt gespeeld. "De kaartjes waren binnen anderhalve dag uitverkocht." De première is zaterdagavond.