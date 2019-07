Geen diploma bij opleiding Nordwin College: "Wij zijn allemaal verdrietig"

Donderdagmorgen werd bekend dat de school een fout had gemaakt, waardoor leerlingen van de opleiding Vakbekwaam Hovenier niet alles hebben gedaan om hun opleiding af te sluiten. Algra zegt dat het een complex verhaal is en dat de oorzaak met meerdere zaken heeft te maken.

De school heeft een slechte tijd achter de rug. In september was er een negatief inspectierapport over het bestuurlijk handelen bij het Nordwin College. Daarna is er veel veranderd, er is onder andere een personeelswisseling geweest en ze hebben nieuwe examens aangeleverd gekregen, waardoor het onderwijsprogramma is veranderd.

"Daar zijn wij druk mee aan de gang geweest", zegt Algra. "Wij hebben een boekje gemaakt van alle leertrajecten. Zo kwamen wij er ook achter dat er 'keuzedelen' in de BBL-opleiding horen te zitten." Bij het Nordwin College zijn deze onderdelen tot verdieping van het vakmanschap van studenten niet aangeboden en nu kunnen zijn hun diploma niet krijgen.