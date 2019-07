Michel Vlap definitief naar Anderlecht

'Ik kan niet wachten tot ik het Fries volkslied weer mag meezingen'

Vlap laat weten dat hij met een dubbel gevoel Heerenveen verlaat: "Zeventien jaar lang heb ik dag in dag uit met veel plezier mogen voetballen voor een fantastische club. Daar ben ik enorm trots op. Ik had mijn hele leven wel bij SC Heerenveen willen voetballen, maar met Anderlecht is er een uitdaging op mijn pad gekomen die ik heel graag en met al mijn energie wil aangaan."



"Ik ben grutsk op wat ik voor de club heb mogen betekenen. Ik kan niet wachten tot ik het Friese volkslied weer uit volle borst mag meezingen. Is het niet als speler, dan wel als supporter."