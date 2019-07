Na een noodkreet is De Valom weer bereikbaar voor vrachtverkeer

Na de aanleg van de Centrale As is het weggetje waar het bedrijg aan ligt aangepakt. Dat betekent: paaltjes, midden op de weg. De wegversmallingen zijn aangelegd om de snelheid eruit te krijgen. Maar zo konden er woensdag ineens geen vrachtwagens meer langs de weg. Dat was niet enkel voor Wijbenga Standbouw een probleem, maar ook voor andere bedrijven.

Wanhopig

"Het zou fijn zijn als jullie het lef hebben om morgenochtend alsnog met ons in gesprek te gaan," dat was wat Yke Wijbenga op Facebook schreef. "De verbijstering, de wanhoop van o, daar gaan we weer. We hebben met de aanleg van de Centrale As ook al problemen gehad," zegt Wijbenga.

Ze kwam er eigenlijk te laat achter. "Het was al zes uur geweest, dus wij konden ook niet meer bij de gemeente terecht. Dus eigenlijk heb ik in pure wanhoop mijn hart gelucht op Facebook."

Gemeente op de stoep

Toch kwam er vlug een oplossing. Donderdagochtend stonden fractielid Romke Postma en even later wethouder Kees Wielstra van Gemeentebelangen Dantumadiel op de stoep. "Vanmorgen is onze Romke gelijk wezen kijken en kwam ook tot de conclusie dat de paaltjes inderdaad verkeerd waren geplaatst," gaf de fractie aan.

"Later stonden er ook mensen van de gemeente zelf en de aannemer," vertelt Wijbenga. Het duurde niet lang voor de paaltjes verder uit elkaar werden gezet. Het grote vracht- en landbouwverkeer kan nu weer over de weg. "Wat een opluchting!", zei Wijbenga op Facebook.

De bedrijven Feenstra Transport en loonbedrijf Annema zijn langs geweest om te testrijden.