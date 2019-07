Politie zoekt bij Afsluitdijk naar lichaam vermiste vrouw

Er wordt nog gezocht naar het lichaam van Sumanta Bansi. De 23-jarige Surinaamse verdween in februari 2018. De vrouw was op dat moment negen weken zwanger.

Bansi groeide op in Suriname en kwam in 2016 voor haar studie naar Nederland. Zij woonde in Hoorn. Sinds 18 februari 2018 is er niets meer van haar vernomen. De politie houdt er rekening mee dat zij het slachtoffer is geworden van een misdrijf.