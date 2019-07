Máxima brengt bezoek aan Dijkstra Draaisma in Dokkum

Wietse de Vries is een van de projectontwikkelaars die met Máxima zal praten. De zenuwen begonnen een paar minuten van te voren toch wat te komen. Hij vertelt dat de rondleiding wel voor wat minder nachtrust heeft gezorgd.

De Vries mag Máxima een paar minuten rondleiden. "Ik probeer haar een zo goed mogelijk beeld te geven van wat we hier aan het doen zijn. Ik neem haar mee naar de modelwoning, daar hebben wij allemaal experimenten. De woning zelf is ook bijzonder. Dat is onze droogstapel woning. Daar willen we haar graag over vertellen hoe innovatief dat is."