De zes finalisten muziekwedstrijd Kleine Prijs van Fryslân bekend

De kandidaten zijn gekozen uit twee halve finales. De eerste was op 21 juni in Neushoorn in Leeuwarden. Er waren twee winnaars: All over Again en BOYAKIRA. De eerste winnaar maakt alternatieve rock en de tweede zogenoemde 'genderneutrale clownpunk.'

Tweede halve finale

De tweede halve finale was op 22 juni in Iduna in Drachten. Daar werden nog eens twee bands gekozen: Ganos Lal en runner-up The Wabe. Het bleef niet bij deze vier, want er waren nog twee wildcards beschikbaar. Deze wildcards gingen naar Delore en Noorderlicht. Uiteindelijk is er een grote diversiteit aan muziekgenres, van hiphop tot Nederlandstalig.

De finale van de Kleine Prijs van Fryslân is op 20 september in Het Bolwerk in Sneek. Alle artiesten mogen meedoen, ongeacht stijl of genre. De winnaar mag onder andere deelnamen aan Eurosonic, Kadepop en Bevrijdingsfestival 2020.