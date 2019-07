Waddeneilanden roepen kabinet op om te stoppen met boringen in de Waddenzee

Na aanleiding van een oproep van de Waddenvereniging heeft de commissie voor werelderfgoed van Unesco een brief geschreven aan minister Wiebes. In deze brief geeft Unesco aan dat er grote zorgen zijn over boringen in de Waddenzee. Unesco vraagt de minister meer informatie over de gaswinning. Het Samenwerkingsverband Waddeneilanden heeft gereageerd met een brief aan het kabinet om duidelijk te maken dat het de oproep van Unesco steunt.