Spitse krijgt in WK-finale bezoek van Koning Willem-Alexander

De halve finale werd woensdagavond pas in de beslist. Jackie Groenen maakte de enige goal van de wedstrijd in de 99e minuut. Door dat doelpunt speelt Nederland zondagmiddag om 17.00 uur tegen America om de wereldtitel.

Spitse deed het hele duel mee met Oranje. Keepster Loes Geurst uit Hichtum, die ook een onderdeel uitmaakt van de selectie van bondscoach Sarina Wiegman, kwam niet in actie.

Komen er ook andere prominenten?

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte donderdagochtend bekend dat Koning Willem-Alexander, een groot sportfan, bij de wedstrijd aanwezig is. Het is nog niet bekend of Koningin Maxim ook naar de wedstrijd komt. Ook is het niet duidelijk of minister-president Rutte bij de finale is.