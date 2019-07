Zeldzame bijenorchis aangetroffen in de Makkumerwaarden

De bloem komt niet veel voor in ons land. En als hij wel ergens voorkomt, is het met name in het zuiden van Nederland. Volgens beheerder It Fryske Gea is het een prachtig natuurresultaat.

De orchidee heet de bijenorchis omdat het onderste blad aardig op een honingbij lijkt. In de zomer van 2013 werd de orchidee gevonden op Terschelling, dat was de eerste keer dan de bloem op een Fries Waddeneiland werd aangetroffen.