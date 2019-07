Benjamin uit Broeksterwâld verhuist op de fiets: 230 km voor het goede doel

"Ik fiets voor de opvang van vluchtelingen uit Eritrea. Met de tocht hoop ik veel geld op te halen om steun te bieden aan diegenen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Het was de bedoeling om 2.500 Euro op te halen, maar ik heb nu al bijna 4.000 Euro", zo vertelt Benjamin.

Dominee in Zoetermeer

De vader van Benjamin is dominee in Broeksterwâld, maar wordt de nieuwe predikant in Zoetermeer. Dat betekent dat de familie Mak zal verhuizen naar Zuid-Holland. "Stom natuurlijk," geeft Benjamin aan, "want om alles achter te laten is natuurlijk niet leuk." Benjamin verhuist dus zelf op de fiets. Donderdag wil hij 150 kilometer fietsen. Hij overnacht bij zijn grootouders in Almere.

Voorbereiding

Op vrijdag fietst Benjamin het laatste stuk van 80 kilometer. "Het langste stuk dat ik getraind heb is 70 kilometer, maar ik ga het zeker halen."

Benjamin heeft allerlei voorbereidingen gedaan. "Ik heb een telefoonstandaard op de fiets die de route aangeeft." En wat als hij een lekke band krijgt? Dan is zijn vader in de buurt om de band weer te plakken.