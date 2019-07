6.000 kilo lood voor expeditieschip Harlingen

Lood uit 1746 krijgt een nieuwe bestemming op het expeditieschip de Witte Swaen van Willem Barentsz. Het schip wordt op de Barendszwerf in Harlingen nagebouwd en om het stabiel te houden is zo'n 21.000 kilo lood nodig. De oplossing voor de laatste 6.000 kilo lood is nu gevonden op Texel.