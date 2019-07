Nordwin College in Leeuwarden maakt fouten met examens

Het gaat om MBO-studenten van het werk- en leertraject van de opleiding. Deze leerlingen gaat één dag in de week naar school en zijn de rest van de week bij een leerbedrijf. De 'keuzedelen' die niet gedaan zijn moeten wel worden ingehaald. De school schrijft: 'Dit vinden we belangrijk omdat we garant staan voor de waarde van je diploma.'

Om dit jaar toch nog een diploma te halen zijn er in juli opdrachten, presentaties en gesprekken. In september worden er examengesprekken gehouden zodat de 'keuzedelen' voor 1 oktober kunnen worden gedaan.

De school was nog niet beschikbaar voor een reactie.