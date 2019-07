Nog veel vragen over zorgplan Leeuwarden

Nieuw zorgplan: hoe zit dat?

In Leeuwarden zijn grote tekorten in het sociaal domein. Het gaat dan onder andere om de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor 2021 moet er jaarlijks 3,6 miljoen euro bezuinigd worden. Het grootste gedeelte van dat bedrag is gevonden. Het gaat nu nog om één miljoen euro. Om dat bedrag te besparen wil de gemeente Leeuwarden inzetten op vrijwilligers. Er moeten wijk- en dorpskamers komen waar mensen binnen kunnen kopen als ze hulp of zorg nodig hebben.

Maar juist op dat onderdeel van het plan komt veel kritiek. Want de vraag is of vrijwilligers zomaar zorgtaken over kunnen nemen. Ook is het maar de vraag of mensen naar het wijkcentrum gaan om hun problemen daar te bespreken. Want wat als een vrouw daar komt met het verhaal dat ze hulp nodig heeft omdat haar man haar mishandeld? Veel hulpverleners verwachten dat juist deze mensen daar geen hulp gaan zoeken.