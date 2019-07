Bewoners recreatiepark Yn 'e Lijte maken zich geen zorgen

De gemeente Leeuwarden moet van 35 adressen opnieuw bekijken of ze daar wel permanent mogen wonen. Dit werd woensdag duidelijk uit de uitsprak van de Raad van State. De gemeente Leeuwarden zei daartegenin dat zij genoeg doet om permanente bewoning tegen te gaan. Maar volgen de Raad van State heeft de gemeente niet genoeg onderzoek gedaan toen ze een groot aantal woonvergunningen afgaf voor het recreatiepark.

De zaak was aangespannen door eigenaar Jan-Jan Brouwer, want volgens hem verandert het eiland bij Grou langzaamaan in een gewone woonwijk. Dat zou in strijd zijn met gemeentelijk en provinciaal beleid.