Friezinnen in top drie wielrenwedstrijd Noordenveld-Westerkwartier

De Wielermeerdaagse Noordenveld-Westenkwartier in Zevenhuizen gaat voor de vrouwen over drie dagen (maandag, woensdag, vrijdag) en voor de mannen over vijf dagen (maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag). Dinsdag werd er gestreden in Nieuw-Roden, donderdag in Noordhorn, vrijdag in Leek en zaterdag in De Wilp.

Meer Friese successen

Op de eerste dag, op maandag, wist Ronald Kruijer uit Donkerbroek de eerste plaats te bemachtigen. De tweede plaats bij de mannen was toen voorr Ruben Hoekstra uit Heerenveen. Bij de vrouwen ging de winst in de eerste etappe naar Rixt Hoogland uit Sint Nicolaasga. Anneke Dijkstra uit Olterterp eindigde op de tweede plaats. Liena de Jong uit Ubbena werd derde.