Wielrenwedstrijd Ternaard zoekt deelnemers voor "machtig mooi rondje"

De wedstrijd is bedoeld voor amateurmannen en -vrouwen. Het parcours van 2,5 kilometer gaat door het dorp en bij de Friese kust langs richting Holwerd. De vrouwen fietsen om 16:00 uur en de amateurs om 18:15 uur.

Bij de amateurs zijn tot nu toe zo'n veertig mannen ingeschreven en bij de vrouwen een kleine twintig. Eerst was er sprake van dat de wedstrijd mogelijk niet door kon gaan vanwege te weinig deelnemers, maar nu gaat het toch door, vertelt Matthijs Boltjes van de organisatie. Vorig jaar lag het tal deelnemers op zo'n zeventig. Voor dit jaar hopen ze op tachtig of negentig. Opgeven kan bij de wielrenvereniging Otto Ebbens uit De Westereen.

"Het leeft echt in Ternaard. De mensen vragen wanneer de wedstrijd weer is, want dan gaan ze in de tuin zitten. En de wielrenners zeggen dat het een 'machtig' mooi rondje is. Daarom willen wij dat het wel doorgaat," zegt Boltjes.