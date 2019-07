Sander Arends stunt niet in eerste ronde op Grand Slam van Wimbledon

In de eerste set hadden Arends en Middelkoop de betere kansen. Zelf hoefden ze geen breakpoint toe te staan. Wel hadden ze zelf kansen op de break en bij 4-4 pakten ze die. De eerste set wonnen ze met 6-4.

Sets twee en drie verloren

In de tweede set was het beeld andersom. Toen kregen Soares en Pavic de kans om in break te maken. Deze pakten ze en even later pakten ze ook de set (3-6). De derde set was met twee breaks besloten. Al na drie games kwamen Arends en Middelkoop op achterstand. Deze konden ze in de rest van de set niet meer goedmaken. Het werd 2-6.

Toch weer winst in vierde set

Door de achterstand in sets moesten Arends en Middelkoop op dat moment twee sets achterelkaar winnen. In de vierde set zat er geen verschil tussen beide duo's. Geen breakpoints en dus moest op 6-6 een tiebreak het verschil maken. Daarin werd het 7-5 voor de Nederlanders.

Vijfde beslissende set: 3-6

In de vijfde set ging het de eerste games gelijk op, maar op 3-2 waren het Soares en Pavic die het verschil maakten. Arends en Middelkoop probeerden uit alle macht weer terug te komen in de wedstrijd. Ze kregen nog een breakpoint, maar zwichtten na bijna drie uren tennis (3-6).