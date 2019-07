Lena uit Leeuwarden volgt elke wedstrijd van de Oranjevrouwen in Frankrijk

Lena is op dit moment in Frankrijk in de omgeving van Lyon, want daar speelt het Nederlands vrouwenteam woensdagavond de halve finale van het WK tegen Zweden.

"Sinds 10 juni ben ik al in Frankrijk," vertelt Lena de Jong. "Dit is echt mijn vakantie. Ik heb de uren opgespaard en ik zit hier nu al een tijdje. Het is geweldig, met name omdat ze zo ver komen. Er komt steeds een wedstrijd bij."

"Fifty-fifty tegen Zweden"

Over de kansen van de Nederlandse vrouwen is De Jong optimistisch. "Twee jaar geleden op het EK hebben ze Zweden met 2-0 gepakt, dus het kan wel. Maar het wordt nog lastig. In Scandinavië kunnen ze goed voetballen, dus het wordt 'fifty-fifty' gegeven. Maar ik hoop dat ze winnen. De einduitslag: ik zeg 2-1 voor de Oranjevrouwen!"