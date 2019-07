VOL: "Te weinig vrijwilligers voor overname zorgtaken Leeuwarden"

Om op zorgkosten te besparen wil de gemeente Leeuwarden een groter beroep doen op vrijwilligers. Zij zouden taken kunnen overnemen van personeel in zorginstellingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld kleine hulptaken in het huishouden. Een van de vragen die veel raadsleden hebben, is of er wel genoeg vrijwilligers zijn. En ook of zij wel geschikt zijn om mensen goed te helpen.

VOL: "Tekort is tegelijkertijd ook een kans"

Volgens het rapport van de VOL zijn er nu niet genoeg vrijwilligers. De organisatie ziet het tekort niet als een zorg, maar als een kans. Bijvoorbeeld door beter samen te werken op het gebied van werving en het uitwisselen van vrijwilligers tussen organisaties. Zeker als vrijwilligers een goede opleiding krijgen en proffesionals op de achtergrond aanwezig zijn om te helpen. Een probleem dat de VOL, ook nu al, ziet is de vergrijzing onder vrijwilligers.