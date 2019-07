Weg uit Ferwert: "Deze laatste lesdag voelt echt heel onwerkelijk"

Weg uit Ferwert

Het nieuws sloeg een paar maanden geleden in als een bom: de vestiging van het Dockinga College in Ferwert gaat eind van dit schooljaar dicht. De school heeft te weinig leerlingen om het hoofd boven water te houden. Dat zijn de harde feiten.

Maar hoe is het op de school, nu de leerlingen en de docenten met de laatste weken in Ferwert aan de gang zijn? We volgen de komende tijd docenten, leerlingen, de locatieleider en andere medewerkers. Elke maandag zijn we in Ferwert, of in de buurt van het dorp, om de verhalen te horen van de mensen van het Dockinga College.