Geen straf voor autistische man uit Kortehemmen die vrouw mishandelde

De rechtbank vindt wel dat hij een jaar lang moet worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. De man is autistisch en lijdt aan schizofrenie. Daarvoor krijgt hij medicijnen, maar die neemt hij niet altijd in. Hij woonde op een zorgboerderij in Kortehemmen.

Op 4 maart had hij op de Boskwei het slachtoffer van de fiets geslagen. Ze viel in een greppel en raakte verwond.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog tbs met dwangverpleging, maar de rechtbank vond de mishandeling niet erg genoeg om de zware tbs-maatregel op te leggen. De man moet wel een schadevergoeding betalen van zo'n 4000 euro.