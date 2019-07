Wat voor personages zitten in het Kollumer Oproer?

Syb van der Ploeg speelt de hoofdrol. "Salomon Levy kwam in 1787 uit Duitsland vandaan naar Nederland. Hij woonde zeven jaar lang in De Westereen en had een vrouw en kinderen. Hij is een bekend figuur in het dorp; er is ook een straat naar hem vernoemd. Mijn ouders hebben er zelfs gewoond. In zijn tijd was hij een belangrijk man bij het Kollumer Oproer."

"Zijn bloed zit ook in mij"

Hij kan zich goed in zijn rol vinden. "Het is bijzonder om deze rol te spelen, maar eigenlijk hoef ik niet veel te spelen. Ik heb aardig wat overeenkomsten met zijn karakter. Hij wilde niet in het leger en zelf ben ik ook een pacifist. Hij was vol vuur, een man met ambitie, die opkwam voor de waarheid en de armen. Hij was ook socialistisch. Al deze eigenschappen heb ik ook. Dus het staat heel dichtbij. En ik ben ook nog nageslacht van Salomon Levy: zijn bloed zit ook in mij."