App geeft verkeerde informatie over locatie AED

Zo hangt een van de AED's in Woudsend aan de andere kant van het water, zegt plaatselijk EHBO-vrijwilliger Jacob Haga. En verder zit de AED bij de basisschool aan de andere kant van het gebouw. Haga: "Twee of drie adressen in het dorp zijn niet correct."

Adressen in kaart brengen

De EHBO-vereniging wil de adressering in kaart brengen en de goede adressen met huisnummer en postcode doorgeven aan de verantwoordelijken. "De mensen die in het dorp wonen, weten vaak wel waar ze moten zijn, maar buitenstaanders niet. Dan moeten ze zoeken en elke seconde telt. In Harich hangt de AED 300 meter verderop dan wordt aangegeven.

Rode Kruis: Meld AED's aan

Omrop Fryslân heeft het Rode Kruis ook gevraagd om een reactie. Zij laten weten dat de data in de apps inderdaad niet altijd klopt. Soms zijn AED's niet eens aangemeld in de app, terwijl ze er wel zijn. Er is continu een team mee bezig, maar het Rode Kruis doet ook een dringend verzoek aan mensen om zelf te kijken waar de AED's hangen. Dat kan, op het moment dat het apparaat nodig is, het verschil tussen leven en dood uitmaken.