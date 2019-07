Versleten Leeuwarder Cruyff Court is opgeknapt en heropend

De buurtvereniging is er blij mee. "Het veld ligt er weer netjes bij. Het was versleten, want het wordt intensief gebruikt. In het kunstgras zitten geen rubberkorrels meer, maar korrels van kurk," legt iemand van de buurtvereniging uit. "Het veld is belangrijk voor de buurt. Er wordt op gehockeyd en het gaat allemaal heel gemoedelijk."

Wethouder Hilde Tjeerdema heeft zelf ook even meegespeeld op blote voeten. "Ik heb niet gescoord, maar mijn team wel. Het Cruyff Court is belangrijk en het is heel populair. Je ziet dat het mensen bij elkaar brengt; de jongere en oudere jeugd. Het wordt goed gebruikt."