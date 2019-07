CDA-fractie wil het Woudagemaal en het Lemster strand rechtstreeks verbinden

"Een rechtstreekse verbinding naar het stukje Werelderfgoed is op dit moment fysiek onmogelijk," zegt CDA-raadslid Roel Roelevink. "Wij zouden graag zien dat het college in overleg treedt met Wetterskip Fryslân om de mogelijkheden van een dergelijke verbinding te onderzoeken." Roelevink woont zelf in Lemmer.

Het huidige wandel- en fietspad moet volgens de fractie worden doorgetrokken omdat het een meerwaarde is voor de toeristische ontwikkeling van Lemmer. Daarom dienst het CDA woensdag een motie in op de raadsvergadering.

"Naast de toeristische waarde is een directe verbinding ook voor de lokale bevolking een toevoeging, op het bestaande 'rondje Dok' en 'rondje Stoomgemaal," zegt Roelevink.