Plaatselijke Oranjekoorts in Leeuwarden voor de Oranjeleeuwinnen

Er zijn nog geen oranje-gebakjes, de mayonaise is nog gewoon geel en de supermarkten hangen niet vol met Oranjespullen. Het leven gaat 'gewoon' door.

In de Paul van Ostadestraat in Leeuwarden denkt men daar echter anders over. Voor een WK-feestje, ook voor de vrouwen, halen ze alles uit de kast wat maar Oranje is. Trijntje Jonker maakt iedereen enthousiast en zorgt voor de plaatselijke voetbalgekte.

"Ik woon hier nu negentien jaar en de straat leeft altijd mee met voetbal. Ik heb mijn oranje shirt al aan en de oranje vlaggetjes hangen. Het is nu wachten op winst en dan gaan we zondag weer verder", vertelt Trijntje Jonker. "De mannen hebben ons de laatste jaren in de steek gelaten, maar de dames zijn leuk om te zien en ze slaan elkaar tenminste niet de koppen in op de tribune."

Het is begonnen met een paar fanatieke dames die zelf ook voetballen en ze hebben elkaar aangestoken. "Vanavond zitten we allemaal gezellig bij elkaar, drankje erbij, allemaal in het oranje en dan maar feestvieren." Volgens haar wordt het 2-1 voor de Oranjeleeuwinnen. Bij winst zetten we zondag een grote tent in de tuin en gaan we daar met z'n allen kijken."