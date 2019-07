HCL vernieuwt vaste tentoonstelling: moderner en interactiever

"Met elkaar is het doel om 100.000 euro bij fondsen te werven voor de vernieuwing", vertelt Geart de Vries, directeur van het HCL. Bij de herinrichting worden de ervaringen meegenomen die het HCL afgelopen jaar met LF2018 op heeft gedaan bij het paviljoen Liwwadders dat in de Prinsentuin lag.

"Het doel is om meer interactie met het publiek te krijgen in de nieuwe tentoonstelling, net zoals we dat hadden in de Ark, het paviljoen in de Prinsentuin met Culturele Hoofdstad. We willen het verhaal over Leeuwarden meer van deze tijd maken, moderner. Er komt bijvoorbeeld een Leeuwarden-quiz, een audiotour en filmpjes. Het zou mooi zijn als bezoekers na afloop alles over Leeuwarden en de geschiedenis van de stad weten. Het archeologisch steunpunt krijgt ook een meer volwaardige plaats."

In mei 2020 moet de nieuwe tentoonstelling klaar zijn. Het HCL richt zich met de tentoonstelling niet enkel op toeristen, maar ook op Leeuwarders, inwoners van Friesland en schoolkinderen uit de gemeente.

De nieuwe studiezaal komt in de Hendrik ten Hoevezaal. "De studiezaal verhuist naar een kleinere ruimte omdat informatie steeds meer online toegankelijk is en minder mensen naar het gebouw komen voor onderzoek."