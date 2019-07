Oosterwolde eert oud-burgemeester Oosterwijk met straatnaam

In het winkelcentrum komen een supermarkt en zorginstelling Talant. De nieuwbouw komt op de locatie van de woningen op de Dertien Aprilstraat en Snellingerdijk.

Tieme Hendrik Oosterwijk was burgemeester van 1965 tot 195. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Ooststellingwerf. Hij was destijds de langst zittende burgemeester in functie in Friesland. Oosterwijk was deskundig op het gebied van de Stellingwerfse streekgeschiedenis en schreef meerdere publicaties.

Borg. is de afkorting van 'Borgemeister', de Stellingwerfse benaming voor burgemeester. 'Brink' is een streekeigen woord en betekent plein. Omdat een straatnaam niet meer dan 24 letters mag tellen, is 'Borgemeister' afgekort.