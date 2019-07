Palingaak uit Heeg weer thuis vanuit Londen, het nieuwe doel: Denemarken

Toch was de tijd in Londen zelf volgens schipper Maarten Stuurman niet eens het meest bijzonder: "Ik denk dat het zeilen naar Londen zelf het mooiste was, op de manier zoals dat vroeger ook ging." De manier van zeilen was dus het hoogtepunt.

"Wij zijn met z'n allen mensen die aardig goed in het zeilen, daarom genoten we van de historische ervaring," zegt Stuurman. Zo heeft het schip ook getijdestops gemaakt, zoals het schip vroeger ook op eb en vloed inspeelde. "Het is een zwaar schip en een platbodem, maar het gedraagt zich als een zeeschip."

Vervolg: naar Denemarken

Volgens de organisatie heeft de bemanning een fantastische tijd in Londen gehad. Stuurman: "Dat je iets kunt herbeleven wat al eeuwen zo is gedaan. Het is de ervaring die ons allemaal aardig heeft ontroerd."

Op 4 juli is de palingaak aanwezig bij het Dutch Wooden Boat Festival in Den Helder en op 9 juli komt de aak eindelijk weer thuis in Heeg. Daar blijft het volgens Stuurman niet bij. "We zitten wel te broeden op wat we nu kunnen doen. Vroeger voer de aak ook op Denemarken, dus de kans is groot dat wij dat ook gaan doen."