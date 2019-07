Leeuwarder gracht heeft voortaan eenrichtingsverkeer voor boten

De laatste jaren is het steeds drukker geworden in de grachten met rondvaartboten en plezierboten. Omdat niet alle gebruikers bekend zijn met de geldende regels op het water is het nodig om eenrichtingsverkeer in te stellen op de plek waar het een probleem vormt. Als dit niet gebeurt, is het wachten op ongelukken.

Het Naauw is smal, zo'n vier meter breed, en het is bijna onmogelijk om elkaar te passeren. Boten moeten achteruit varen.

Bij deze plek speelt ook dat de bocht in het Naauw, onder het Brol, onoverzichtelijk is. Van tevoren kunnen schippers niet zien of er boten van de andere kant van de pijp aankomen.

Het besluit is al ingegaan. Na een jaar wordt bekeken of dit besluit wordt voortgezet.