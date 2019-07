Ook in Friesland verschillen in regelgeving over drugsgebruik op straat

In zeven van de achttien Friese gemeenten is er een totaalverbod op het gebruik van drugs in de openbare ruimte. Het gaat om Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Heerenveen en Opsterland. In de andere gemeenten is het wel toegestaan om drugs in de openbare ruimte te gebruiken.

Opiumwet niet gevolgd

De verboden zijn opgenomen in de regels van de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Met publieke ruimten worden bijvoorbeeld straten, parken en openbare gebouwen bedoeld. Het gaat niet enkel om softdrugs, maar veelal ook om harddrugs.

De zeven Friese gemeenten met een volledig verbod volgen daarmee niet de landelijke Opiumwet. Volgens deze wet is het gebruik van soft- en harddrugs juist niet strafbaar, enkel de handel en productie zijn illegaal.

Specifiek gebiedsverbod beter

Deskundigen op het gebied van drugsbeleid geven aan dat een specifiek gebiedsverbod beter is in geval van overlast, maar in veel gemeenten gaat het dus om alle openbare ruimte. Vaak is een verbod niet erg noodzakelijk, maar gebruiken gemeenten het meer om in te kunnen grijpen wanneer dit nodig is.

Volgens de NOS zijn er wel steeds meer gemeenten die zo'n volledig verbod op het gebruiken van drugs in de openbare ruimte afkondigen. In heel Nederland hebben nu 218 van de 355 gemeenten een totaalverbod.