Laagvliegroutes NEE blij met besluit Lelystad Airport, maar "overwinning zeker nog niet binnen"

Laagvliegroutes NEE is blij met het besluit, zegt Leonhard Beijderwellen van de werkgroep. "Maar de overwinning is zeker nog niet binnen. De minister gaat gewoon door, ondanks de negatieve adviezen en de fouten die er zijn gemaakt. Dat kan ook niet anders, want zij zit helemaal in de lobby van Schiphol."

Beijderwellen hoopt dat er van uitstel afstel komt. "Daar zetten we volledig op in, maar dat hebben we nog niet bereikt. We zijn ontzettend aan het lobbyen bij de politiek in Den Haag." De werkgroep hoopt dat er op 11 september, bij het komende debat, toch een kanteling zal zijn, voornamelijk binnen de coalitie. "Als dat niet lukt, gaan we naar de rechter."