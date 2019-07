Natuurmonumenten: minder bomen kappen, gekapt bos compenseren

Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen, dat laat de natuurbeschermingsorganisatie weten. Daartegenover moet gekapt bos worden gecompenseerd. In april was er kritiek vanuit de achterban over de bomenkap. Men besloot de achterban de raadplegen en nu blijkt dat 91 procent vindt dat de overheid voor meer bos moet zorgen. Natuurmonumenten heeft ook in Fryslân diverse bossen in beheer, zoals het Lycklamabos in Gaasterland en het Flietsterbos bij Witmarsum.