FNV voert met Leeuwarder wijk Bilgaard actie voor verhoging minimumloon

Volgens Oosterveld gaat het hier om armoede, maar zouden de verhalen van deze mensen simpel zijn. "Met 14,00 euro zouden ze een keer op vakantie kunnen. Dan hebben ze het niet over het buitenland, maar gewoon over een keer de stad uit kunnen. Of ze kunnen eens fatsoenlijk eten. Dat zijn simpele redenen waarom 14,00 nodig is."

'Voor 14'

De actie is voornamelijk gericht op burgemeesters. "Het minimumloon is landelijk geregeld en we zien dat politici veelal naar het bedrijfsleven luisteren. Het bedrijfsleven heeft veel invloed. De inwoners van Leeuwarden lanceren woensdagavond de campagne 'Voor 14' en daarmee doen ze een oproep aan alle Leeuwarders: sta op, word wakker, en strijd met ons mee om die 14,00 euro voor elkaar te krijgen."

Politiek moet wakker worden

De campagne 'Voor 14' bouwt aan een beweging in wijken door heel Nederland. Volgens campagnevoerders moet de politiek wakker worden en merken dat Nederland het niet langer pikt dat een grote groep Nederlands buitenspel wordt gezet. Zij vinden dat de politiek en werkgevers naar mensen moeten luisteren.

"Die veertien euro kunnen ze in Den Haag regelen. De heer Buma komt deze zomer uit Den Haag naar Leeuwarden, dus de inwoners van Leeuwarden dachten: laten we kijken of meneer Buma voor ons die veertien euro kan regelen."