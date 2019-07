Dokkumer Vlaggen Centrale zet in op Oranjeleeuwinnen

Volgens Annemieke Nienhuis van de Dokkumer Vlaggen Centrale is duidelijk te zien dat de vlaggen succes hebben. "Vooral vlak voor de wedstrijden en weer erna, zodra ze hebben gewonnen. Dan zien we wel een piek in het aantal bestellingen in onze webshop."

Er zijn al aardig wat vlaggen geproduceerd. "We hebben meer dan 1.000 gedrukt en ook al een kleine 1.100 stuks verkocht. We hebben nog wat als reserve liggen, zodat we niet zonder voorraad komen als ze verder komen."

De vlaggen worden volgens Nienhuis door het hele land verkocht. Ze gaan ook naar fans die naar Frankrijk afreizen, een diverse groep, zien ze bij de centrale.

Nienhuis ziet natuurlijk graag dat ze vrouwen nog meer succes behalen in het WK. "Ik volg het zeker. Ik hoop toch wel dat ze verder komen en het is mooi om te zien. Hoe beter ze het doen, hoe meer mensen kijken. Maar zelf zit ik ook wel aan de buis gekluisterd."

Verschil met de mannen

Toch is er wel een verschil met het voetbal van de mannen. Nienhuis: "Het is wel kleiner dan het mannenvoetbal. Eigenlijk jammer, maar wat we ook wel merken is dat er ook wel een grote groep fans is van de oranje-vrouwen. Dat is leuk om te zien en ook om online de reacties te lezen."

Niet iedereen is volgens Nienhuis positief over het vrouwenvoetbal. "Wat ik zelf wel merk bij mannen als ik vraag of ze naar het vrouwenvoetbal kijken, is dat de reacties niet altijd even positief zijn."