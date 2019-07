Vandalen hebben opnieuw toegeslagen op Jeneverpôle

Veel mensen maken gebruik van het eilandje. Zo kan er gerecreëerd worden, gezwommen en overnachten mensen er in de zomer. Het is niet voor de eerste keer dat er vernielingen plaats hebben gevonden. Eerder werden ook al bomen vernield en in brand gestoken.

De nieuwe eigenaar Johannes Huitema is verbijsterd over deze vernietigende actie en zit nu met een behoorlijke strop, want het waren dure iepen die hij geplant had. Op sociale media zijn een aantal dorpsbewoners in actie gekomen om Huitema te steunen. Ook heeft de iepenstichting drie bomen aangeboden, maar dat is slechts een gedeelte van het aantal bomen dat vernield is. De eigenaar roept de daders op zich te melden. "Dan komen we er altijd uit."