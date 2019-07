Franeker eerste halvefinalist op IFK Jeu de Pelote in Easterlittens

In de eerste omloop werden dinsdagavond twee wedstrijden gespeeld op het dorpsplein van Easterlittens. Bitgum won in een aantrekkelijke wedstrijd met 7-5 van Mantgum. Bij de andere wedstrijd was Winsum te sterk voor Hartwerd: 2-8.

Woensdag gaat het IFK verder met de tweede omloop. Dan neemt Easterlittens het op tegen Grou, kaatsen Stiens en Leeuwarden tegen elkaar en is er een strijd tussen Winsum en Bitgum. De winnaars van woensdag komen donderdag uit in de halve finale. Vrijdag is de finale.