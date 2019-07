Hoger beroep in zaak-Arville: Leeuwarder moet twaalf jaar de cel in

De man kreeg eerder van de rechtbank in Leeuwarden ook al twaalf jaar celstraf. Zijn 57-jarige vrouw moet twee jaar de gevangenis in voor het witwassen van het geld dat verdiend werd met de illegale activiteiten. Hun dochter kreeg een werkstraf van 240 uur.

De zaak kwam in het nieuws toen er invallen gedaan werden in Leeuwarden en in Drenthe. Het paar woonde in een luxe villa in Leeuwarden en ze vielen op omdat ze veel geld uitgaven. Een drugstransport waar 9 miljoen euro in geïnvesteerd was, werd onderschept. In ondergrondse kluizen bij familie en vrienden lag 3 miljoen euro, bleek later.

Het onderzoek naar de grootschalige drugshandel en drugstransporten kreeg de naam Arville. De hoofdverdachte zei eerder dat hij handelde in valuta, maar het Hof geloofde dat niet.

Het Openbaar Ministerie wil dat de familie de illegale verdiensten terugbetaalt aan de staat het vraagt de rechtbank 15 miljoen euro op de familie te verhalen. De rechtbank kwam tot oordeel dat het bedrag bijgesteld moest worden naar 1,8 miljoen euro. Over de terugbetaling loopt nog een hoger beroep.