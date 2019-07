"Misthoorn Harlingen kan gerepareerd worden voor een paar tientjes"

De gemeente Harlingen publiceerde dit weekend een stuk waarin staat dat een kabel voor de besturing van de hoorn kapot is en dat vernieuwing 130.000 euro kost. Dat is voor de gemeente teveel geld en daar is de stichting het mee eens. En dus had de stichting besloten om het daarbij te laten.

Maar nu hebben technici aangegeven dat boorplatforms met hetzelfde systeem werken en dat het erg eenvoudig is om aan te leggen. Enige voorwaarde is dat er wifi en elektriciteit moet zijn. Op afstand kan de hoorn dan aan- en uitgezet worden. De stichting heeft nu opnieuw een verzoek bij de gemeente neergelegd om deze optie te onderzoeken.