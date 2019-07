Celstraf geëist tegen drietal voor voorbereiden van drugstransport in Drachten

De mannen, uit Utrecht, Amsterdam en Aalsmeer, werden op 13 juli 2017 door de politie aangetroffen in een loods aan de Giek in Drachten. In dat gebouw stond ook een oplegger van een vrachtwagen. Daarin werden verschillende pakketten met hasj gevonden.

Een 37-jarige Leeuwarden was toen ook in de loods. Zijn zaak werd aangehouden omdat er iets mis was gegaan met het toesturen van de daging.

Drugstransport

Volgens de officier van justitie vonden er in de loods voorbereidingen plaats voor een drugstransport. Volgens de officier was er sprake van een 'een georganiseerd verband en een professionele aanpak'.

De rechtbank in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak.