Code rood voor muizenplaag: 'bestrijding moet nu beginnen'

Op dit moment is de situatie in vooral Súdwest-Fryslân nog niet zo ernstig als in 2014. Maar als de boeren te lang wachten met de bestrijding, kan de plaag veel groter worden en heeft het negatieve gevolgen voor het gras. "Als boeren nu ingrijpen, kunnen ze er nog een snede gras afhalen", zegt Peet Sterkenburgh van LTO-Noord.

Controleren van het land

In de omgeving van Woudsend weten de boeren wel wat ze moeten doen, maar op andere plekken in het veenweidegebied heeft lang niet iedere boer in de gaten dat er veel muizen in het land zitten. Sterkenburgh roept boeren daarom ook op om te controleren hoe hun land er nu bij ligt.

Dinsdag kwamen er daarom ook veel mensen af op een demonstratie van verschillende pompen en slangen om water op het land te brengen. In combinatie met vogels die graag muizen eten, kan zo'n waterbad effectief zijn om de groei van de muizenstand te beperken.