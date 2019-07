Gedetineerden krijgen in de gevangenis alvast hulp voor terugkeer in de maatschappij

Maureen de Boer van het Veiligheidshuis in Leeuwarden is positief over het nieuwe plan dat maandag gepresenteerd is. Het Veiligheidshuis houdt zich onder andere bezig met de persoonsgerichte aanpak van mensen die uit de gevangenis komen. Goed dat er nu een akkoord tussen justitie, zorg en de hulpverlening ligt, waar de gevangene centraal staat, zegt De Boer. De meeste gedetineerden zitten niet langer dan drie maanden vast. Ze zijn dan weer vrij en in de gevangenis worden ze al geholpen. Die hulp richt zich ook op de tijd nadat ze weer op vrije voeten zijn. Dat is goed met het oog op de veiligheid, aldus Maureen de Boer.