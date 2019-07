Onderzoek naar Salomon Levy, de volksheld van de Westereen

Een van de onderzoekers is Theo Delfstra, een redacteur van het historische blad De Sneuper. Hij vertelt dat er in de jaren '30 en '40 al eerder een theaterstuk is geweest over de Kollumer Oproer. "Alle rollen die nu gespeeld worden waren er toen ook, uitgezonderd Salomon Levy. Niemand wist toen wie hij was."

Het huis van Salomon

Nu is er nog steeds niet veel over hem bekend. De grootste ontdekking is de plaats waar Salomon gewoond heeft in De Westereen. Delfstra: "Salomon Levy leefde in een tijd dat dit ook niet geregistreerd staat in een kadaster. Hij was ook geen huiseigenaar. Hij heeft nooit een huis gekocht. Dus wij moesten nog oudere bronnen vinden en die koppelen aan het kadaster. Het is heel specialistisch werk, maar uiteindelijk heeft Piet de Haan het voor elkaar gekregen dat te ontdekken."