Jan Huitema gaat zich storten op Europees milieubeleid

Huitema staat in Europa bekend als landbouwspecialist. Nu het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastligt, vindt hij het belangrijk om actief lid te worden van de milieucommissie. Europa heeft grote ambities op milieugebied, maar verliest volgens Huitema daarbij wel eens het draagvlak en de uitvoerbaarheid uit het oog. In de milieucommissie wil Huitema ook de belangen van de boeren en het midden- en kleinbedrijf nauwlettend in het oog houden.

"Er wordt in Nederland snel gezegd dat we minder vee moeten houden, maar de productie van melk is, als het om de CO-uitstoot gaat, in Nederland veel efficiënter dan in de meeste andere landen. Waar blijft dan de milieuwinst?"