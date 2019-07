ELP in Smellingerland: "Maak betaalde zorgbedrag inzichtelijk"

De ELP is bang dat de winst gemaakt is door de zorg niet te leveren, terwijl die wel bij de gemeente gedeclareerd is. Daarom zou er inzicht moeten komen in wat er te veel is betaald. De zorgaanbieders zouden deze bedragen terug moeten betalen.

De partij wil dat het college van Smallingerland een inkeerperiode oplegt aan deze zorgaanbieders tot 31 december 2019, die dan de kans krijgen om geld terug te betalen. Doen ze dit niet, dan zouden er volgens de ELP maatregelen opgelegd moeten worden.